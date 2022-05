Nuno Pereira, treinador-adjunto do Boavista, na sala de imprensa, após vitória por 2-1 frente ao Moreirense:

«Entre as duas partes, considero a vitória justa. Na primeira parte fomos mais fortes do que o Moreirense. Na segunda, houve uma reação do Moreirense, conseguimos controlar esse caudal ofensivo e acabaram por quase não ter oportunidades de golo. Soubemos ajustar a esse momento, mas houve tivemos mais uma ou outra situação em que podíamos ter feito o 2-0, por isso no geral a vitória é justa.

[avaliação da temporada depois de alcançar o objetivo?] É um prémio para todo o grupo. A partir do momento em que assumimos a equipa, penso que foi um Boavista competitivo, que joga todos os jogos de forma positiva e para ganhar. É certo que tivemos muitos empates, mas estivemos sempre mais perto de ganhar do que de perder. Conseguimos uma reação a estes dois últimos jogos menos conseguidos. Num jogo de emoções, conseguimos um resultado positivo.

[expulsões depois do golo] Há momento em que todos os agentes desportivos têm de saber lidar com as emoções do jogo. O golo é a festa do futebol e não se pode penalizar um jogador porque correu 90 metros para festejar com os nossos adeptos. Não percebemos o porquê da expulsão. Em todos os jogos se vê muitas expulsões nos bancos. É muito fácil expulsar e tem de haver mais sensibilidade de todas as partes».