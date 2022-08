FIGURA: Banza (Sp Braga)

Que grande regresso a Famalicão do avançado francês, onde deixou saudades. Simon Banza bisou na partida e mostrou que continua com a pontaria afinada. Depois de marcar ao Sporting, marcou hoje de cabeça, na recarga a um remate de Vitinha, e, depois, só teve de encostar após bela jogada de Djaló. Esteve sempre no sítio certo, à hora certa. No final, foi vê-lo a tirar fotografias com os adeptos… famalicenses.

MOMENTO DO JOGO: Golo com o pior pé

A turma arsenalista entrou melhor na partida, mas não estava a materializar o ascendente ofensivo em golo. Acabou por ser o lateral esquerdo, com o pé direito, a inaugurar o marcador. Sequeira foi à área contrária e, num remate de ressaca, desbloqueou a partida.

OUTROS DESTAQUES

Kadile (Famalicão): Veloz, bom tecnicamente, foi dos poucos que tentou mudar o rumo dos acontecimentos. Kadile foi sempre um quebra-cabeças no lado esquerdo do ataque do Famalicão, embora quase sempre desacompanhado.

Matheus (Sp. Braga): Não teve muito trabalho, mas as intervenções que teve de fazer foram de grande qualidade. Matheus mostrou, uma vez mais, ser uma parede na baliza bracarense, mantendo as redes a zero.