Já são conhecidos os primeiros jogos de preparação do Vitória de Guimarães, na pré-temporada 2024/25. O primeiro será diante do Trofense, dia seis de julho, em Guimarães.

Depois, a comitiva segue para sul, no Algarve, onde terá um estágio com pelo menos dois jogos de preparação, com o Farense (10 de julho) e Middlesbrough (13 de julho).

O Vitória de Guimarães divulgou ainda os nomes dos jogadores que se apresentaram ao trabalho no primeiro dia de pré-época, nesta quarta-feira:

Adrián Butzke, Afonso Freitas, Alberto Costa, Bruno Gaspar, Charles, Diogo Sousa, Samu, Gonçalo Nogueira, Hugo Nunes, João Mendes, Jota Silva, João Teixeira Mendes, Jorge Fernandes, Zé Carlos, Gui Ribeiro, Manu Silva, Marco Cruz, Miguel Maga, Mikel Villanueva, Nélson Oliveira, Nuno Santos, Rafa Oliveira, Ricardo Mangas, Telmo Arcanjo, Tiago Silva, Tomás Ribeiro e Tomás Händel.

Os atletas apresentaram-se ao dispor da equipa médica e analistas de laboratório. Nesta quinta-feira, central Toni Borevkovic deve juntar-se à comitiva. Ausentes estão os internacionais Tounkara e Bruno Varela.