O médio português Paulo Machado está de volta a Portugal e para representar de novo o Leixões. Doze anos depois, o internacional luso regressa ao clube de Matosinhos, no qual jogou na época 2007/2008.

Paulo Machado esteve na Índia nas duas últimas temporadas, ao serviço do Mumbai City, depois de, na temporada 2017/2018, ter feito parte do êxito do Desportivo das Aves, na conquista da Taça de Portugal.

Formado no FC Porto, onde surgiu como sénior, em 2003, Machado foi depois cedido a Estrela da Amadora (2005/2006), União de Leiria (2006/2007), Leixões (2007/2008) e aos franceses do Saint-Étienne (2008/2009), antes de sair em definitivo dos dragões para fazer carreira no Toulouse (de 2009 a 2012), Olympiakos (de 2012 a 2014) e ainda Dínamo Zagreb (de 2014 a 2017).

O vencedor de duas ligas e uma taça na Grécia e ainda dois campeonatos e duas taças na Croácia foi apresentado pelo Leixões num vídeo publicado nas redes sociais, num barco em pleno Rio Douro. Paulo Machado surge junto ao capitão da tripulação e acaba em ambiente de festa, junto aos colegas do plantel, no exterior da embarcação.