O Estoril promete lutar até às «últimas consequências» para contrariar a posição anunciada pelo Governo, depois da reunião com as entidades que tutelam o futebol português, em relação ao provável cancelamento da II Liga, esta época.

«Não existem motivos objetivos válidos que justifiquem uma distinção entre a 1ª e 2ª Ligas. Não existem motivos objetivos válidos que justifiquem a retoma da 1ª Liga e não da 2ª Liga», lê-se no comunicado emitido pelo SAD do Estoril que, perante este cenário, perde a possibilidade de lutar pela subida à Liga.

«A Estoril Praia – Futebol, SAD, espera que a informação dada pelo Senhor Primeiro Ministro tenha sido apenas um lamentável lapso, que vai a tempo de ser corrigido, tratando-se de forma igual o que é igual e permitindo-se que terminem em campo todas as competições desportivas profissionais», pode ler-se ainda na nota publicado no site oficial do Estoril, 5º classificado da II Liga, a nove pontos dos lugares de subida ao primeiro escalão.

Pedro Alves, diretor-desportivo dos canarinhos, diz que o «clube vai lutar até às últimas consequências em nome da verdade desportiva». «Esta decisão deixa-nos frustrados. É o mesmo que o Governo permitir que se reabra um restaurante italiano numa determinada rua e não autorizar a reabertura de um restaurante francês na mesma rua», disse à Sport TV, sobre o facto de se voltar a jogar no primeiro escalão e não no segundo.

Esta sexta-feira, os clubes vão reunir, por videoconferência, às 18 horas, com a Liga, para perceberem os moldes destas decisões. A Liga, recorde-se, ainda não informou oficialmente os clubes sobre o facto de não se voltarar a competir, em campo, na segunda divisão.