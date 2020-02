O futebolista português Hugo Almeida anunciou, esta quinta-feira, o fim da carreira, aos 35 anos, na Académica de Coimbra, clube ao qual vai manter-se ligado, agora na equipa técnica dos sub-23.

Em conferência de imprensa, de forma emocionada, o avançado destacou que estava na altura de colocar o fim ao percurso de jogador.

«O dia que os jogadores nunca querem chegou. Penso que este é o momento certo para colocar um ponto final na minha carreira como futebolista e passar a dedicar-me exclusivamente à minha recente carreira como treinador», afirmou Hugo Almeida, vincando a possibilidade que teve de passar por vários países ao longo de um percurso que começou com formação no Buarcos, Naval e FC Porto.

«Foi uma longa carreira. Passei por vários países, experiências e isso faz de mim uma pessoa melhor, um homem melhor e com ideias diferentes perante o futebol. Tive o privilégio de jogar em países muçulmanos, em países em que o futebol é vivido com alegria, com expectativa e tive treinadores que me marcaram bastante, como o Mourinho [no FC Porto], Thomas Schaaf [no Werder Bremen], que foram dos dois treinadores que mais me marcaram», afirmou o português.

«Recordo-me de todos os momentos bons que passei, todo o suor que derramei para conquistar esta minha carreira. Esses momentos guardo para mim, sem trabalho e dedicação não era possível ter a carreira que tive», acrescentou Hugo Almeida.

Além da Académica, FC Porto e Werder Bremen, Hugo Almeida jogou, em Portugal, no Boavista e na União de Leiria. No estrangeiro, passou também pelo Besiktas (Turquia), Cesena (Itália), Kuban Krasnodar e Anzhi (ambos na Rússia), Hannover 96 (Alemanha), AEK Atenas (Grécia) e Hajduk Split (Croácia).

Almeida considerou, ainda, a passagem pela Académica «como bastante positiva». Em época e meia, o internacional português fez 37 jogos e 14 golos na Briosa.

«Infelizmente, no ano passado, não conseguimos atingir os objetivos e este ano estamos perto outra vez, ainda há muito campeonato pela frente e toda a gente conhece o que é a II Liga. O grupo está bem, tem vindo a subir, sinto o grupo confiante e espero que no final estejamos cá para festejar», sublinhou Hugo Almeida, que representou a seleção de Portugal por 57 ocasiões, tendo marcado 19 golos.

Hugo Almeida foi um dos homens que representou Portugal nos Europeus de 2008 e 2012, além do Mundial em 2010 e 2014. Esteve ainda nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004 e em três Europeus de sub-21, em 2004, 2006 e 2007. Conquistou uma Liga dos Campeões, além da Liga portuguesa, da Taça de Portugal e da Supertaça Cândido de Oliveira, todas estas por duas vezes cada, pelo FC Porto. Foi campeão na Grécia pelo AEK, conquistou uma Taça da Turquia pelo Besiktas, além de uma Taça da Liga, uma Taça da Alemanha e uma Supertaça alemã pelo Werder Bremen. Fez 192 golos em 596 jogos na carreira.