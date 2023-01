O Académico de Viseu marcou passo na luta pela subida este sábado, ao empatar na receção ao Nacional (1-1), em jogo da 17.ª jornada da II Liga.

No Fontelo, Femana Quizera deu vantagem aos viseenses logo aos 11 minutos, mas Zé Manuel empatou para os madeirenses ainda no primeiro tempo, aos 41 minutos.

O Académico aumentou para 20 os jogos sem perder, mas pode ver o Estrela da Amadora e o Vilafranquense ganharem terreno na luta pelo terceiro lugar: a equipa de Jorge Costa fica com 28 pontos, mais um do que o Estrela e dois do que o Vilafranquense, mas também mais um jogo. Em segundo está o Farense, com 34 pontos.

Por sua vez, o Nacional segue no 14.º lugar, com apenas 17 pontos.