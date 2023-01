A Oliveirense regressou este domingo às vitórias, ao bater a B SAD, por 2-1, em jogo da 16.ª jornada da II Liga.

Em Oliveira de Azeméis, a equipa da casa colocou-se em vantagem por Michel Lima, aos 68 minutos, mas os azuis restabeleceram a igualdade aos 78, por intermédio de Edgar Pacheco. Contudo, os anitriões conseguiram mesmo chegar ao golo do triunfo, em cima do minuto 90, por Zé Leite.

A B SAD ainda ficou reduzida a 10 jogadores, por expulsão de Samuel Lobato, no quarto minuto de tempo de compensação.

Com este triunfo, a Oliveirense ascende ao 12.º lugar, com 18 pontos, enquanto a B SAD segue no 15.º, com 15.