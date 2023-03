A luta pela subida na II Liga teve este domingo um importante episódio: em Viseu, Académico e Estrela da Amadora empataram (1-1) e deixaram quase tudo na mesma no que a essa discussão diz respeito.

No Fontelo, o Estrela entrou melhor e esteve perto do golo por duas vezes. Em ambas, Capita desperdiçou o 1-0 na cara de Gril.

O Académico melhorou e na segunda parte, principalmente, nos minutos finais, esteve melhor, fruto das alterações promovidas por Jorge Costa. Curiosamente, foi nessa altura que os tricolores se adiantaram no marcador. Aloísio ficou esquecido na área viseense e cabeceou com tudo para o 1-0, aos 86 minutos.

Mas a formação da casa ainda tinha uma vida por gastar, e pelo suspeito do costume: André Clóvis. O avançado brasileiro surgiu isolado perante Bruno Brígido, contornou o guarda-redes e atirou a contar para o 19.º golo no campeonato, isto aos 90+1 minutos.

Com este resultado, o Estrela da Amadora segue no segundo lugar, mas agora com apenas um ponto de vantagem sobre o Farense, que tem 41. Em quarto, com 39, está o Académico. O Moreirense é líder destacado com 53 pontos.

Na Madeira, o Nacional recebeu e venceu o Sp. Covilhã por 2-0. Rafael (82m) e Bruno Gomes (90+1m) marcaram os golos numa partida em que os serranos tiveram duas expulsões: Veja (41m) e Kukula (90+4m).