O Académico de Viseu anunciou este sábado que rescindiu contrato com Lúcio e Tety, dois reforços de verão para a equipa da II Liga, mas quee nunca foram primeira opção para o demitido treinador Zé Gomes.

«A Académico de Viseu FC, Futebol SAD, vem por este meio informar que chegou a acordo com os atletas Lúcio Fernandes e Tety Desire para a rescisão por mútuo acordo do contrato de trabalho», pode ler-se no comunicado hoje divulgado.