O extremo Arsénio foi oficializado, este sábado, como reforço do Leiria até 2025.

O jogador de 33 anos passou as últimas três temporadas no Arouca e tem um vasto currículo no futebol português, com passagens por Padroense, Marítimo, Ribeirão, Belenenses e Moreirense. No estrangeiro, representou o Litex Lovech e o CSKA Sofia na Bulgária, além dos sauditas do Al Fayha.

Arsénio é o segundo reforço do campeão da Liga 3, depois do defesa-central Tiago Ferreira.