Concluída a sétima jornada da II Liga, o Aves SAD continua na liderança, com 19 pontos, isto depois de ter vencido o Penafiel (1-0), esta segunda-feira, no encontro que encerrou a ronda.

A partida, disputada em Vila das Aves, foi decidida com um golo de Nenê, o quarto do avançado de 40 anos no campeonato. Aos nove minutos, Zé Ricardo tirou um cruzamento no corredor esquerdo para a área, Pedro Silva, que parecia ter o lance controlado, largou a bola e facilitou a tarefa do jogador brasileiro, que só teve de encostar.

Após a derrota na Taça da Liga diante do Arouca, a equipa de Jorge Costa regressa aos triunfos e segue assim em primeiro na II Liga, com mais quatro pontos do que Marítimo, Santa Clara e Nacional, que ocupam as posições imediatamente abaixo.

O Penafiel, que não vence desde a primeira jornada, é antepenúltimo classificado, com cinco pontos.

Resultados e classificação da II Liga