A B SAD conseguiu este sábado uma importante vitória na luta pela permanência na II Liga, ao triunfar, por 2-1, na receção à Oliveirense.

João Marcos (10m) e Eduardo Ageu (45+1m) marcaram para os azuis. Pelo meio, Carter havia feito o empate para a Oliveirense, aos 38 minutos.

Com este resultado, a B SAD sobe, à condição, à 15.º posição, a primeira de permanência, com 34 pontos: mais um do que o Nacional – que ainda vai jogar frente ao Estrela da Amadora – e dois do que o Trofense.