Uma grande penalidade defendida pelo guarda-redes Caio Secco, aos 90+6 minutos, permitiu ao Penafiel vencer este sábado o Benfica B, no Seixal, por 2-1, em jogo da 13.ª jornada da II Liga.

O conjunto duriense, que marcou por intermédio de João Oliveira e Vasco Braga, aos 63 e 89 minutos, respetivamente, reencontrou-se com os triunfos depois de quatro jogos sem vencer, enquanto os benfiquistas, que marcaram por Cher Ndour, aos 78, voltaram a perder, depois de terem somado cinco vitórias e um empate nos últimos seis encontros.

No primeiro tempo, nenhuma equipa conseguiu ter claro ascendente, num jogo em que os benfiquistas foram os primeiros a pôr a defesa contrária em sobressalto, num livre direto de Cher Ndour, aos 14 minutos, que levou a bola a passar perto da baliza defendida por Caio Secco. Paulo Bernardo também teve uma boa oportunidade, numa primeira parte que ficou marcada pela lesão Adílio Santos.

Após o intervalo, o Benfica B entrou mais dinâmico e assumiu o domínio do jogo. Nas oportunidades criadas, os comandados de Luís Castro só não se adiantaram no marcador devido à ineficácia na finalização, de Pedro Santos (53 minutos), Henrique Araújo (55) e João Tomé (60).

Contra a corrente do jogo, o Penafiel inaugurou o marcador por intermédio de João Oliveira, aos 63 minutos. Após assistência de Simãozinho, o médio rematou colocado ao ângulo superior esquerdo, não dando hipóteses de defesa a Samuel Soares.

O Benfica B chegou à igualdade aos 78 minutos, num cabeceamento de Cher Ndour, que deu a melhor sequência a um cruzamento teleguiado.

Numa fase em que o Benfica B tentava operar a reviravolta, o Penafiel aproveitou o adiantamento da equipa da casa para se colocar novamente em vantagem no marcador, aos 89 minutos. Vasco Braga tirou partida de uma asneira de Lacroix para ficar destacado diante de Samuel Soares e, com um «chapéu», bater o guardião benfiquista.

Antes do apito final, já em tempo de compensação, o Benfica B dispôs de uma grande penalidade depois de Caio Secco ter socado Henrique Araújo no interior da área. Na marca dos 11 metros, o guarda-redes redimiu-se do erro, ao defender o remate de Luís Semedo, mantendo intacta a vantagem dos visitantes.

O Benfica B segue, assim, no terceiro lugar da II Liga, com 22 pontos, enquanto Penafiel sobe até ao oitavo posto, com 18.