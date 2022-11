O Estrela da Amadora venceu por 1-0, este sábado, na receção ao Oliveirense, em jogo da 13.ª jornada da II Liga.

O golo do emblema tricolor surgiu apenas aos 90+7 minutos, por intermédio do brasileiro Ronald.

Com este triunfo, o Estrela da Amadora sobe ao terceiro lugar da II Liga, com 22 pontos, os mesmos do Benfica B, que segue em quarto mas ainda não entrou em campo nesta jornada. Já a Oliveirense, segue na 13.ª posição, com 11 pontos.