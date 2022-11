O Académico de Viseu somou o oitavo jogo consecutivo sem perder, na visita ao reduto da Oliveirense, que terminou com um empate a uma bola, na 12.ª jornada da II Liga.

André Clóvis marcou aos 36 minutos e chegou aos 10 golos no campeonato, consolidando a liderança na tabela de goleadores. No segundo tempo, Zé Pedro, que tinha sido lançado ao intervalo, fixou a igualdade (57m).

Os viseenses ocupam o nono lugar, com 17 pontos, enquanto a Oliveirense é 13.ª, com 11.

A tarde, porém, não sorriu a todos os goleadores. Nenê, o melhor marcador do Vilafranquense, foi expulso no empate (1-1) frente ao Tondela.

Bebeto adiantou a equipa de Tozé Marreco aos 12 minutos e o avançado brasileiro viu cartão vermelho direto logo no segundo minuto após o intervalo, por agredir com uma cotovelada no peito Manu Hernando, que teve de deixar o relvado de maca. Mesmo com 10 jogadores, o Vilafranquense chegou ao empate, por Edson Farías, aos 60 minutos.

A equipa que joga em Rio Maior ocupa o sexto lugar, com 18 pontos, mais um do que o Tondela (oitavo classificado).

Também este sábado, o Leixões venceu o Torreense, por 1-0.

Kiki marcou o único golo em Matosinhos, aos seis minutos. Na reta final do encontro (88m), Simão Rocha viu o segundo cartão amarelo e deixou os homens de Torres Vedras em inferioridade numérica.

O Leixões, com 18 pontos, é quinto classificado da II Liga. Por seu turno, o Torreense, com 10, está no 14.º posto.