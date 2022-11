O Farense e o Feirense empataram este sábado, sem golos, no Estádio de São Luís, em jogo da 13.ª jornada da II Liga.

Num encontro entre dois candidatos à subida, viram-se poucas oportunidades e a equipa algarvia até terminou em inferioridade numérica face à expulsão de Bandarra, por acumulação de amarelos (90+1m).

O Farense vai continuar no segundo lugar durante a pausa do campeonato, com 25 pontos e um jogo em atraso, a receção ao Trofense a disputar na quarta-feira. Já o Feirense está, à condição, no sétimo posto, com 19.