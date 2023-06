Zé Pedro (treinador da BSAD, em declarações após a derrota em casa com o Vilaverdense que determinou a descida da equipa à Liga 3:

«A sensação é má. Não conseguimos cumprir o objetivo e é sempre uma descida. Toda a gente sabe como foram as condições, a maneira como o plantel foi criado, como as coisas se forem desenvolvendo ao longo do campeonato.

Mas vou falar apenas dos meus dois meses, que acabam por ser positivos e até gratificantes. Não descer direto foi muito gratificante por todas as dificuldades que a BSAD apresentou desde o início da época.

O que fica é que não conseguimos, mas também o lado positivo, que lhes agradeci.

Foram cinco jogos, até hoje, sem perder, coisa que a BSAD não tinha conseguido ao longo de toda a temporada e isso entra também naquilo que é gratificante. A verdade é que no jogo decisivo não conseguimos e acabámos por perder.

O meu futuro? Esta semana vou reunir-me com o presidente, que me disse que, fosse qual fosse o desfecho, gostaria que eu continuasse. Mas temos de olhar a tudo. Aos objetivos. Ao que foi e não foi. Vamos sentar-nos durante a semana e falaremos sobre o que é melhor para ambos.»