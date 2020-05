O Académico de Viseu despediu-se formalmente da época 2019/20, na sequência do cancelamento da competição já comunicado aos clubes.

Numa nota publicada nas redes sociais, o clube beirão sublinha os resultados positivos obtidos. «Com um honroso 8.º lugar na II Liga e uma presença nas meias-finais da Taça de Portugal nos despedimos da época 19/20 e abrimos a preparação para a próxima época, aguardando os bons resultados dos portugueses na luta contra a Covid-19», pode ler-se.

O Maisfutebol sabe que a maioria dos clubes da II Liga compreende a decisão do Governo, que deu luz verde apenas para o reatamento do principal escalão do futebol português e da Taça de Portugal, que vai colocar frente a frente Benfica e FC Porto.