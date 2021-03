O final do jogo entre o Desportivo de Chaves e o Penafiel (2-1), da II Liga, ficou marcado por uma enorme confusão e algumas agressões entre jogadores das duas equipas.



Logo após o derradeiro apito do encontro, um suplente do Desp. Chaves entrou em campo para dar uma cotovelada na cara de Paulo Henrique.



O árbitro identificou Kevin Pina como o jogador em causa e o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou um castigo de três jogos ao médio cabo-verdiano.



No meio da confusão generalizada, Ronaldo Tavares também foi identificado como autor de uma agressão: «Agrediu um adversário com uma estalada na cara e pescoço. Este comportamento foi-me comunicado pelo 4.º árbitro», escreveu o juiz Ricardo Baixinho, no relatório do jogo. O avançado do Penafiel vai cumprir dois jogos de suspensão.