O Desportivo de Chaves venceu nesta segunda-feira o Penafiel, por 2-1, em encontro referente à 26.ª jornada da II Liga.



Rui Pedro colocou os visitantes em vantagem ao minuto 26, João Teixeira fez o golo do empate ainda na primeira parte (36m) e, já no período de descontos do encontro, Roberto garantiu o triunfo flaviense (90+4).



Após o apito final, um suplente do Desp. Chaves entrou em campo e agrediu Paulo Henrique, dando início a um período de enorme tensão entre os jogadores, com a necessidade de intervenção das forças de segurança.



Com este resultado, a formação orientada por Vítor Campelos fica a quatro pontos de Académica e Feirense na tabela classificativa da II Liga, enquanto o Penafiel de Pedro Ribeiro está no 7.º lugar.