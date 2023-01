Estrela da Amadora, UD Oliveirense e Leixões venceram este domingo os respetivos jogos, ante Feirense, Mafra e Penafiel, na 18.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

O Estrela goleou na receção ao Feirense, no Estádio José Gomes, por 4-1, com um autogolo de João Paulo, um golo de Ronaldo Tavares (58m), um autogolo de João Paredes (84m) e um golo de Ronald Pereira (90+1m). Pelo meio, Tiago Dias marcou para os fogaceiros (67m).

A terceira vitória seguida permite ao Estrela reforçar o terceiro lugar, de play-off de subida, com 33 pontos. Foge ao Vilafranquense (quarto com 29 pontos), que perdeu ante o líder Moreirense horas antes e, além disso, aproxima-se do vice-líder Farense, que tem 34 pontos e perdeu também neste domingo. O Feirense é oitavo, com 24 pontos.

A UD Oliveirense também somou a terceira vitória seguida: 3-2 em Mafra, com golos de Iago Reis (32m), Michel Lima (35m) e Anthony Carter (90m). Pedro Lucas (82m) e Pité (88m) marcaram para o Mafra. Com este resultado, a equipa de Oliveira de Azeméis é nona, com 24 pontos. O Mafra é 14.º, com 20.

Já o Leixões, no último jogo deste domingo, pôs fim a quatro derrotas seguidas, ao bater o Penafiel no Estádio do Mar, em Matosinhos, por 2-1. Thalis bisou (49m e 76m) e Reko reduziu (90m). O Leixões é 12.º, com 21 pontos, menos um do que o Penafiel, 11.º com 22.

Este domingo, também houve triunfo do FC Porto B na Covilhã.