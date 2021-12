A vistoria efetuada pela Comissão Técnica da Liga ao Estádio José Gomes, na Amadora, foi feita a pedido da própria administração do Estrela da Amadora, informou o emblema da II Liga.



«O C.F. Estrela da Amadora vem por este meio esclarecer que, a pedido da PSP e da administração do CFEA, foram feitas vistorias de verificação e melhoramento dos sistemas de segurança e controlo de acessos», lê-se no comunicado dos estrelistas.



O Estrela acrescenta que a presença dos representantes da Liga se deveu «a um convite» feito pelo clube. A SAD estrelista garante que manterá sempre uma «posição de defesa da segurança de todos os intervenientes do espetáculo desportivo».



Esta vistoria surge uma semana depois da partida entre os tricolores e o Benfica B, em que dois jogadores do Estrela foram expulsos e os encarnados venceram por 6-3. O jogo foi marcado por vários incidentes e a equipa de arbitragem relatou ter sido alvo de agressões no corredor de acesso aos balneários.

O Estrela da Amadora ocupa a 12ª posição na II Liga, com 16 pontos, e recebe o surpreendente Casa Pia, segundo classificado, na próxima segunda-feira.