Fábio Espinho anunciou este sábado o ponto final na carreira de futebolista, aos 37 anos.

Numa mensagem nas redes sociais, o médio, que nas últimas quatro épocas representou o Feirense, salientou a «viagem linda» que o «sonho de ser jogador de futebol» lhe proporcionou.

Formado no FC Porto, Fábio Espinho alinhou ainda no Sp. Espinho, Leixões, Moreirense e Boavista. No estrangeiro, vestiu as cores do Ludogoretz e do Málaga.