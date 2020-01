O FC Porto B vinha de um ciclo de quatro jogos sem vencer na II Liga (dois empates e duas derrotas) mas conquistou os três pontos na receção ao Benfica B, em encontro referente à 17.ª jornada da prova. Fábio Vieira e Afonso Sousa marcaram os golos portistas, Nuno Santos balançou as redes para os visitantes (2-1).

Fábio Vieira foi o autor do primeiro golo do encontro, ao sexto minuto de jogo, com um remate de pé direito que beneficiou de um desvio para bater Svilar.

O Benfica B chegou ao empate ainda na primeira parte, com um belo golo de Nuno Santos, que encheu o pé de fora da área e colocou a bola fora do alcance de Ricardo Silva.

A formação secundária dos dragões, apresentando Tomás Esteves no lado direito da defesa, chegou ao 2-1 por intermédio de Afonso Sousa, que terminou partido de uma intervenção incompleta de Svilar e de alguma indefinição na área encarnada para fixar o resultado final ao minuto 59.

O Benfica B não perdia desde a 9.ª jornada da II Liga, a 3 de novembro de 2019. Com este resultado, a equipa lisboeta termina a primeira volta na 13.ª posição, com 21 pontos, enquanto o FC Porto B sobe provisoriamente ao 15.º lugar, com 18.



Nos outros jogos deste sábado à tarde, o Mafra foi a Matosinhos vencer o Leixões (0-2), isolando-se à condição no terceiro lugar. Oliveirense e Feirense empataram em Oliveira de Azeméis (1-1).