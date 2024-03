Mais uma tarde repleta de jogos na segunda divisão portuguesa!

O FC Porto B recebeu e venceu o Länk Vilaverdense, por 2-1, num jogo que só ficou decidido a dez minutos do apito final.

Foi a equipa orientada por António Folha que começou a vencer, golo de Rodrigo Pinheiro aos 25 minutos. Sherwin Seedorf, sobrinho de Clarence Seedorf, do Länk, teve de ser substituído aos 26 minutos, por aparente lesão.

O Länk Vilaverdense reagiu e aos 66 minutos empataram a partida, golo do português André Soares, através da marcação de uma grande penalidade.

Rodrigo Mora acabou por ser o herói do jogo, ao marcar o golo que valeu os três pontos à equipa portista, aos 79 minutos, assistido por João Mendes, que esta época já fez seis jogos pela equipa principal. Os «bês» do FC Porto ainda marcaram um golo aos 90+7, mas acabou por ser anulado.

O Penafiel foi a Mafra vencer pela margem mínima, e está na 13.ª posição, com 28 pontos.

O golo solitário da partida surgiu aos 70 minutos, depois de um livre bem executado de Bruno Pereira. Com este resultado, o Mafra está em nono, com 34 pontos.

Veja o resumo da partida:

Olhando para o jogo no arquipélago da Madeira, o Académico de Viseu, que acabou com dez jogadores, foi resgatar um ponto a casa do Nacional.

André Clóvis, que já leva nove golos esta época, fez o primeiro do Académico de Viseu aos 21 minutos. O empate surgiu já perto do intervalo, com Gustavo, assistido por Witi a colocar a bola no fundo das redes. Artur Chaves, da equipa de Viseu, acabou por ser expulso, aos 86 minutos, por acumulação de amarelos.

Apesar do empate, o Nacional mantém-se na terceira posição, com 48 pontos, mas poderá ver o AVS afastar-se já na segunda-feira. O Académico de Viseu está em oitavo, com 36, os mesmos que o Paços de Ferreira e Tondela, este último com menos um jogo.

Por fim, o Paços de Ferreira aproximou-se do Torreense na tabela, depois de vencer no frente a frente por 2-0.

O primeiro golo, ao quarto de hora, foi marcado por Afonso Rodrigues, recém emprestado aos Castores pelo Famalicão. O segundo e último golo da partida, apareceu já nos 90 minutos, com o congolês Cipenga a escrever o nome na lista de marcadores.

O Paços de Ferreira segue assim na sexta posição, com 36 pontos, menos três que o Torreense, que está em quinto.