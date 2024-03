Tarde para esquecer no Seixal!

O Benfica B recebeu este sábado o Santa Clara, líder da segunda divisão portuguesa, num jogo que terminou 1-0, com os açorianos a levarem para casa os três pontos.

O golo solitário da partida, referente à 25.ª jornada, foi marcado aos 38 minutos, autoria do brasileiro Gustavo Klismahn, depois da assistência de Safira.

No lado das águias, destaca-se a titularidade de Gianluca Prestianni, que fez o primeiro jogo com a camisola do Benfica, apesar de ser pelos «bês». Acabou por ser substituído aos 66 minutos, para dar o lugar a Hugo Félix. De recordar que o argentino chegou ao clube no final de janeiro, tendo custado cerca de nove milhões.

Relativamente à classificação, o Santa Clara mantém a liderança, com 56 pontos, ao passo que o Benfica B está em décimo, com 33.