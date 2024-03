A União de Leiria venceu a Oliveirense esta sexta-feira por 1-0 no jogo de abertura da 25.ª jornada da II Liga. Um golo solitário que valeu a conquista de três pontos e permitiu uma dedicatória especial.

A jogar no Estádio Dr. Magalhães Pessoa e sob arbitragem do afegão Halim Aqa Shirzad, refugiado em Portugal desde que os Talibã chegaram ao poder, a equipa da casa adiantou-se no marcador logo aos 5 minutos, com um golo de Bryan Róchez a passe de Jordan van der Gaag.

Um golo que os jogadores do União dedicaram a Babanco, jogador caboverdiano que esta semana teve uma recaída, num treino, quando começava a recuperar de uma intervenção cirúrgica para debelar uma lesão contraída na época passada.

O União ainda voltaria a festejar um segundo golo, já na segunda parte, aos 71 minutos, mas desta vez foi anulado após intervenção do VAR.

Com este triunfo, o União sobe até 11.º lugar, com 31 pontos, enquanto a Oliveirense segue no 16.º posto, com 23.

