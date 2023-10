União de Leiria e Tondela empataram a duas bolas, numa partida da sexta jornada da II Liga.



Zié Ouattara marcou, de penálti, o primeiro golo da partida aos 42 minutos, adiantando a equipa da «Cidade Lis». O conjunto beirão respondeu na mesma moeda na segunda parte por Luís Rocha, no arranque da segunda parte.



O lateral-direito, da Costa do Marfim, chegou aos bis e devolveu a vantagem à União de Leiria novamente de penálti quando faltavam vinte minutos para o final. No último suspiro, aos 90+11, o Tondela chegou ao empate graças a um cabeceamento irrepreensível de Roberto.



Por sua vez, o Paços de Ferreira perdeu na visita ao Marcolino de Castro e caiu para o penúltimo lugar da tabela classificativa. Um golo solitário de Dudu, aos 81 minutos, deu a vitória ao Feirense, que saltou para o 12.º posto.



Classificação da II Liga