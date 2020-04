Depois de o Governo ter anunciado o regresso da Liga, ao contrário da II Liga, Ruca (Feirense) queixa-se uma dualidade de critérios e define este dia como «um dos mais negros da história das competições profissionais em Portugal».



Através das redes sociais, o defesa dos fogaceiros deixa ainda uma questão no ar relacionada com Benfica, FC Porto e Sporting. Antes da interrupção da competição devido à pandemia de Covid-19, a 12 de março, o emblema de Santa Maria da Feira ocupava o 3.º lugar a seis pontos do segundo lugar.



Ruca admite ainda que não existam condições de segurança para concluir a II Liga, mas queixa-se da disparidade das decisões tomadas.



«Hoje é, provavelmente, um dos dias mais negros da história do futebol profissional em Portugal.

Duas competições sob alçada do mesmo organismo, com as mesmas regras, com os mesmos direitos e com os mesmo deveres. E então, o porquê da decisão de se jogar a Primeira Liga até ao fim e acabar imediatamente com a segunda?

Não, não é uma questão de saúde pública. Nunca foi. É uma questão de interesses instalados,de poderes absolutos que fazem o que querem e bem lhes apetece do nosso “futebol”.

Ou serão os “verdes”,os “vermelhos” e o “azuis” imunes ao vírus? Creio que não. Para quem manda é muito fácil resolver, deixam-se cair umas migalhas e os pobres calam-se, porque muitos deles não têm interesse nenhum de competir até ao fim,seja porque já não têm nada a ganhar ou a perder, seja por estarem dentro dos objetivos ou porque sempre dá para poupar algum dinheiro. Desengane-se quem pense que esse dinheiro vai servir para pagar salários, porque colegas meus de profissão que já tenham salários em atraso, vão continuar a ter, sem receber até à próxima época. E como vão fazer para viver? Para pagar as contas? Para meter comida na mesa para os filhos? Pois é, não interessa, quem de direito não quer sequer saber disso. Porque o que interessa é mostrar ao Mundo que somos muito competentes e conseguimos jogar o principal campeonato até ao fim.

E aquele(s) que nos deviam defender, aquele(s) que supostamente são a nossa defesa ,quem luta por nós, quem defende os interesses dos jogadores, continuam calados, escondidos é só não dão palmadinhas nas costas porque depois tinham que desinfectar as mãos. Não ponho em causa que não haja condições para o regresso do futebol a tempo de concluir a época, agora não aceito que se tomem decisões diferentes no mesmo contexto. Nunca se esqueçam, a essência do futebol foram,são e sempre serão os JOGADORES!! Seja no campo pelado da aldeia ou no maior estádio do Mundo. Tenham vergonha», escreveu.