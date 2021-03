Rui Ferreira é o novo treinador do Feirense, informou o clube fogaceiro.



O técnico de 48 anos abandonou o comando técnico do Felgueiras 1932 para voltar a Santa Maria da Feira, onde orientou os sub-23 na temporada passada. Desta feita, o treinador assume a equipa principal, sucedendo a Filipe Rocha que foi despedido devido a maus resultados.



Antigo jogador, Rui Ferreira iniciou a carreira de técnico no Boavista, passou pelo União Nogueirense Futebol Clube e pelo Sp. Espinho, além do Feirense e do Felgueiras 1932.