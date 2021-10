Filipe Rocha é o novo treinador do Sporting da Covilhã, sucedendo a Wender, cuja saída foi também confirmada esta quarta-feira pelo clube que disputa a II Liga portuguesa de futebol.

Aos 49 anos, Filipe Rocha, conhecido no mundo do futebol como Filó, regressa assim a um clube que já tinha treinado: em outubro de 2018 rendeu Dito e terminou a época no sexto lugar do campeonato.

Em 28 jogos na II Liga pelos ‘leões da serra’, o antigo defesa central somou 12 vitórias, oito empates e oito derrotas.

«Filipe Rocha (Filó) é o novo técnico da nossa equipa. O Sporting Clube da Covilhã deseja o maior sucesso neste seu regresso ao Leão da Serra», informou o clube, em comunicado.

O técnico, natural de Espinho, faz-se acompanhar dos adjuntos Pedrinha, António Brenha e Rui Faria.

Depois de uma boa época na Covilhã, Filipe Rocha passou de forma fugaz pelo Paços de Ferreira, antes de duas épocas no Feirense.