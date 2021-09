Afonso Figueiredo é reforço do Estrela da Amadora, segundo apurou o Maisfutebol junto de fonte do clube. O lateral esquerdo de 28 anos estava livre desde que deixou o Moreirense, no final da época passada, pelo que pode ser inscrito de imediato para jogar na II Liga.

A contratação de Afonso Figueiredo vem, assim, colmatar a saída de Gonçalo Maria que, depois de ter sido apresentado como reforço, no início da temporada, proveniente do Cova da Piedade, rescindiu agora com o clube da Reboleira de forma amigável depois de realizar apenas três jogos.

«A SAD do Estrela da Amadora informa que chegou a acordo com o atleta Gonçalo Maria para rescisão amigável do contrato em vigor. Desejamos os maiores sucessos pessoais e profissionais ao Gonçalo», escreveu o clube em comunicado.

Afonso Figueiredo fez a formação no Sporting, até 2009, e depois jogou no Belenenses, Sp. Braga e Boavista antes de emigrar. No estrangeiro jogou em França, no Rennes, e na Bulgária, no Levski Sófia, antes de regressar a Portugal para representar o Rio Ave. Nas últimas temporadas jogou ainda no Desportivo das Aves e Moreirense.