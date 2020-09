Depois de duas vitórias, o Benfica B conheceu esta tarde o sabor da derrota na II Liga, ao perder na receção ao Desp. Chaves, por 4-3.

Com Tomás Tavares no onze, os encarnados entraram mal na partida e aos 24 minutos já perdiam por 3-0: João Correia abriu o marcador aos 2m, Bachi marcou o segundo aos 16m e Benny fez o terceiro aos 24m.

Na segunda parte, surgiu a reação das águias, pelo suspeito do costume: Gonçalo Ramos. O jovem avançado reduziu para 3-1 aos 56 minutos, aproveitando uma desatenção da defensiva flaviense, e fez o 3-2 aos 68, naquele que foi o seu sétimo golo em três jogos. No mesmo minuto, Ronaldo Camará fez o empate, concluindo uma recuperação fantástica dos comandados de Renato Paiva.

Os dois golos de Gonçalo Ramos:

Mas durou pouco a igualdade, já que o Chaves chegou ao 4-3 final aos 71 minutos, por intermédio de André Luís.

Com este resultado, o Benfica mantém-se à condição na liderança da II Liga, com seis pontos, os mesmos de Feirense, Mafra e Vizela. Já o Desp. Chaves é sétimo, com quatro pontos.

Em Almada, Cova da Piedade e Académica empataram 0-0.