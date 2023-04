O treinador Jorge Costa falou esta sexta-feira do Académico de Viseu como «uma das experiências mais marcantes» da sua carreira, um dia depois de oficializada a sua saída do comando técnico «por mútuo acordo».

«Liderar um grupo de jogadores tão empenhados e talentosos foi uma das experiências mais marcantes da minha carreira. Vivemos momentos incríveis e inesquecíveis que tornaram esta experiência ainda mais extraordinária do que eu poderia imaginar. A cidade de Viseu tem um lugar especial no meu coração, assim como os adeptos do Académico, que foram fundamentais para o nosso sucesso e nos apoiaram incondicionalmente de norte a sul do país, demonstrando que fomos parte de algo maior do que apenas um clube de futebol», pode ler-se, numa mensagem de Jorge Costa, de 51 anos, através da rede social Instagram, sem falar dos motivos para a cisão.

O antigo futebolista deixou os viseenses na quarta posição da II Liga, com 49 pontos e na luta pela subida ao principal campeonato.

Em 34 jogos, Jorge Costa conduziu a equipa a 20 vitórias, nove empates e cinco derrotas, numa saída que surpreendeu, dada a proximidade do Académico dos lugares de promoção.

Segundo o que o Maisfutebol apurou, a decisão prendeu-se com divergências profundas relativamente ao projeto desportivo a médio/longo prazo e diferendos com a SAD relativamente à gestão do dia a dia do futebol, entendendo Jorge Costa que havia uma constante tentativa de intromissão no trabalho diário e em questões da esfera do técnico, como programações semanais de treinos. Fonte oficial dos beirões recusou, contactada pelo nosso jornal, prestar mais esclarecimentos além do que foi expresso no comunicado de quinta-feira.



«Mais uma vez, muito obrigado a todos os que fizeram parte desta jornada incrível. Levarei este grupo, esta cidade e estes adeptos comigo para sempre. Sonhámos juntos, continuem a sonhar», concluiu Jorge Costa, na sua mensagem.

O diretor desportivo do Académico, Pedro Bessa, é quem assume o comando da equipa na receção à UD Oliveirense, no sábado.