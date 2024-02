O Santa Clara, líder da II Liga, não foi além de um empate a um golo diante do Lank Vilaverdense e pode ser alcançado no topo pelo Aves SAD.

Vinícius Lopes deu vantagem à equipa açoriana aos 14 minutos, mas André Soares empatou aos 61m na conversão de uma grande penalidade que esteve na origem de um momento inédito no futebol português: a explicação do árbitro ao público da alteração de uma decisão inicialmente tomada.

Com este resultado, o Santa Clara passa a somar 43 pontos, mais três do que o Aves SAD, que defronta o Torreense neste sábado. O Lank Vilaverdense subiu do 17.º para o 16.º posto, agora com 17 pontos.