O Moreirense triunfou por 1-0 frente ao Leixões, no estádio do Mar, no jogo inaugural da 15.ª ronda da Liga.



O único golo da partida foi anotado por João Camacho, à passagem do minuto 61. Os Bebés do Mar reagiram ao golo sofrido e estiveram perto de empatar por Ricardo Valente, mas a bola esbarrou no ferro.



Os minutos finais foram frenéticos. Os cónegos estiveram perto do 2-0 não fosse o poste da baliza do Beunardeau e na resposta, Kewin impediu o golo de Valente.



Classificação da II Liga



Com esta vitória, o Moreirense chegou aso 36 pontos e alargou para oito a vantagem para o Farense, que apenas joga no sábado. Por sua vez, o Leixões sofreu a segunda derrota seguida e segue no nono lugar com 19 pontos.