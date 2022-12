O Torreense alcançou esta sexta-feira uma importante vitória em casa do Trofense (1-0), em jogo da 14.ª jornada da II Liga.

João Vieira, aos 33 minutos, fez o único golo da partida.

Com este resultado, o Torreense deixa o lugar de playoff de descida e sobe à 15.ª posição, com 13 pontos. O Trofense está em penúltimo, com oito pontos.

Mais cedo, a Oliveirense venceu na receção ao Sp. Covilhã, por 2-0.

Jonata, de penálti, e Zé Pedro, ambos na primeira parte, fizeram os golos do encontro.

A Oliveirense está agora no 14.º lugar, com 14 pontos, ao passo que o Covilhã é último, com seis pontos.