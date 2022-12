O Benfica B desperdiçou a possibilidade de se isolar no terceiro lugar ao perder por 2-0 na Madeira, ante o Nacional, numa partida da 14.ª jornada da II Liga.



Os madeirenses resolveram o encontro na primeira parte. Carlos Daniel abriu o marcador aos 15 minutos e Witi ampliou a vantagem insular a três minutos do intervalo.



A B SAD conseguiu um resultado idêntico na receção ao Leixões. A equipa orientada por Nandinho marcou um golo em cada parte - por Tiago Castro e Chico Teixeira - e ganhou fôlega na luta pela manutenção.



A B SAD ocupa o 14.º lugar com 12 pontos, menos sete que o Leixões, atual décimo colocado. Entre estas duas equipas está o Nacional, no 13.º posto, longe do Benfica B, atual terceiro classificado em igualdade pontual com Estrela da Amadora, Vilafranquense e FC Porto B.



Classificação da II Liga