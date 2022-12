O Académico de Viseu segue imparável. Os viseenses triunfaram por 2-1 em Penafiel, numa partida da 14.ª jornada da II Liga.

Num excelente espetáculo, a equipa de Jorge Costa abriu o marcador logo aos cinco minutos graças a um golo de Quizera. Apesar da boa réplica penafidelense, o Académico de Viseu voltou a marcar aos 65 minutos por André Clóvis - golo bastante contestado pelo Penafiel por causa da posição do avançado.



O conjunto de Filó reduziu à entrada para os dez minutos finais por Roberto e poderia ter resgatado um ponto da partida. No período de descontos, João Miguel acertou na trave da baliza de Gril enquanto Fábio Fortes falhou o alvo por centímetros.



Com esta vitória o Académico de Viseu subiu ao terceiro lugar da II Liga e está a 11 pontos do líder Moreirense, que recebe o Estrela esta tarde. Por sua vez, o Penafiel é 11.º com 18 pontos.