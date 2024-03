No penúltimo encontro da 25.ª jornada da II Liga, e num duelo de aflitos, o Leixões visitou o Belenenses para arrecadar três pontos que poderão se revelar cruciais nas contas finais do campeonato.

Na tarde desta segunda-feira, os «bebés do Mar» adiantaram-se graças a um mergulho bem medido por Paulité. Ao cruzamento pela direita, o avançado, de 23 anos, anotou o quinto golo no campeonato. E a vantagem dos visitantes até cresceu, aos 33m, por Ricardo Valente, mas o VAR desvendou um fora de jogo.

A resposta do emblema de Belém remeteu o Leixões para o respetivo meio-campo, mas sem atrapalhar o experiente Stefanovic.

No segundo tempo, e apostando em Felipe Dinis, em detrimento de Chapi, os anfitriões repuseram a igualdade. Aos 65m, Rúben Pina estreou-se a marcar no campeonato, ao 22.º jogo na prova.

Todavia, e depois de alterações no ataque e no meio-campo, os comandados de Carlos Fangueiro retomaram a frente do marcador. Num momento em que o Belenenses espreitava o contra-ataque, capitalizando a entrada do experiente Zequinha, foram os visitantes que sentenciaram o encontro.

Aos 90+4m, Danrlei agradeceu o cruzamento de Vitó e garantiu os três pontos para o emblema de Matosinhos.

O triunfo vem reforçar o melhor momento da época do Leixões, uma vez que os «bebés do Mar» já têm «barba rija» e levam seis jornadas a pontuar. Não perdem desde o final de janeiro. Por isso, o Leixões é 14.º, com 27 pontos, mais quatro face à Oliveirense, que ocupa o lugar de play-off de manutenção. Segue-se a receção ao Mafra (9.º), no domingo.

Por sua vez, o Belenenses segue com a lanterna vermelha, com 16 pontos, em igualdade pontual com o Länk Vilaverdense. Na próxima segunda-feira há novo duelo de aflitos, com a turma de Belém a visitar Coimbra, casa emprestada do Vilaverdense.