O Nacional, quarto classificado da II Liga, informou esta quarta-feira que foram canceladas as negociações relativas à contração do jogador Levi Lumeka depois de ter sido detetado um problema físico no extremo de origem inglesa.

Segundo explica o clube, o departamento médico detetou uma lesão na perna esquerda, explicada com todos os detalhes clínicos no comunicado divulgado esta quarta-feira.

«Deficiência da cobertura do pilar anterior do acetábulo esquerdo, com hipocobertura acetabular e marcada remodelação osteofitária da cabeça femoral, com alterações degenerativas, condropatia moderada e laceração difusa do labrum antero-superior e anterior», refere o comunicado do clube da Choupana.

Lumeka preparava-se para voltar a jogar na II Liga portuguesa, onde já tinha jogado ao serviço do Varzim, antes de sair para os franceses do Troyes.