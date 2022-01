O Benfica venceu hoje o Nacional da Madeira, no Funchal, por 3-0, e voltou à liderança da II Liga.

Úmaro Embaló fez duas assistências e marcou (52m) para sentenciar o resultado. Henrique Araújo (3m) e Miguel Nóbrega (41m) fizeram os outros golos dos encarnados na Choupana em jogo da 18.ª jornada.

Com este resultado, o Benfica soma 36 pontos, mais três do que o Casa Pia e mais quatro do que o Feirense, que tem menos um jogo. O Nacional é 4.º classificado, com 29 pontos.