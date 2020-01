O Casa Pia, último classificado da II Liga, anunciou esta sexta-feira a contratação de Tyrese Fornah e de Lewis Enoh.



O primeiro é um médio centro inglês, de 20 anos, que chega por empréstimo do Nottingham Forest. Por sua vez, o avançado camaronês, que jogou na equipa B do Sporting durante época e meia, chega aos «gansos» por empréstimo do Leixões.



Estes dois jogadores junta-se a Voilis, Damien, Tiago André e Kelechi John na lista de reforços de inverno.