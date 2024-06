O Feirense vai continuar na II Liga, depois de vencer o Lusitânia Lourosa esta tarde, por 3-0, no play-off de acesso à segunda divisão portuguesa.

A equipa de Santa Maria da Feira tinha perdido com o rival, da Liga 3, na primeira mão, mas este domingo deu a volta à eliminatória, com dois golos sem resposta.

Sérgio Conceição, o filho do treinador do FC Porto, foi o herói da partida, com dois golos – e ainda uma participação decisiva no 3-0 final.

Aos 15 minutos, o lateral-direito surgiu de rompante na área e respondeu da melhor maneira ao cruzamento de Jorge Pereira, no lado esquerdo.

O resultado manteve-se inalterado até quase ao fim do encontro. Aos 82 minutos, o VAR descortinou um penálti da defesa do Lourosa e Conceição, da marca dos onze metros, não desperdiçou.

Se a situação já estava difícil para a equipa visitante, pior ficou quando Henrique Martins fez um autogolo na sequência de um livre direto do conjunto de Lito Vidigal. O cruzamento? De Sérgio Conceição, pois claro.

Com uma reviravolta caseira, o Feirense assegura a permanência na II Liga por mais um ano. Já o Lourosa, que contou com Rúben Neves a apoiar na bancada, continua na Liga 3.