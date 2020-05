Depois do Benfica, o Cova da Piedade também abandonou a direção da Liga de Clubes «com plena eficácia» a partir desta segunda-feira e convidou Pedro Proença a demitir-se.



Através de um comunicado, o clube da II Liga justifica a decisão com a conduta do presidente do organismo, dizendo não se rever nos seus atos «contrários aos princípios e funções que os membros da direção estão obrigados a respeitar».

«Convidamos o atual presidente a retirar as devidas ilações e a demitir-se de funções, uma vez que o atual momento do futebol e do nosso país exige que à frente desta direção esteja uma pessoa que trabalhe para a união dos clubes e a defesa dos seus interesses e não para fomentar a desunião em prol de uma qualquer agenda de interesses pessoais», pode ler-se num comunicado enviado às redações.