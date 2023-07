Depois do Marítimo e do Sp. Covilhã, o Cova da Piedade também deu entrada no TAD com uma providência cautelar contra a Liga.

Em causa está o licenciamento do Lank Vilaverdense na II Liga, confirmou à Lusa fonte do clube que se fundiu com a BSAD e que caiu para a Liga 3. Alega o emblema de Almada que a inscrição da equipa minhota não cumpre a legislação das sociedades desportivas, incorrendo em «várias irregularidades», entre as quais o capital insuficiente para participar na II Liga no final do prazo de entrega da documentação.

Recorde-se que o Lank Vilaverdense, que subiu aos campeonatos profissionais após ter derrotado o então BSAD no playoff de despromoção e subida, foi a última equipa a ter inscrição validada na II Liga, o que aconteceu a 3 de julho.

Com esta providência cautelar, o Cova da Piedade pretende suspender a inscrição do Lank e ocupar a vaga da equipa minhota no segundo escalão. Recorde-se que o emblema da margem sul do Tejo não está licenciado pela Federação Portuguesa de Futebol para jogar a Liga 3, uma vez que a união com a BSAD ainda não foi reconhecida pela entidade suprema do futebol nacional.