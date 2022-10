A equipa B do Benfica venceu este sábado a B SAD, no Jamor, por 2-0, em jogo da 10.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

O jogo marcou os regressos de Lucas Veríssimo e Morato à competição, após paragens. No caso de Veríssimo, foi um regresso mais de 11 meses depois da lesão sofrida em novembro de 2021 ante o Sporting de Braga. O brasileiro foi titular e saiu ao intervalo.

Já no caso de Morato, foi um regresso à competição quase dois meses depois: jogou pela última vez a 30 de agosto pela equipa principal. O brasileiro acabou por sair aos 31 minutos da primeira parte, com algumas queixas.

Os golos surgiram já na segunda parte, por Filipe Cruz (73m) e Pedro Santos (90m).

Com este resultado, o Benfica B chega aos 16 pontos e está no quarto lugar, ainda que podendo ser ultrapassados por equipas que têm menos um jogo. Os azuis seguem com oito pontos e estão, para já, na 14.ª posição, também à condição.