O Mafra venceu fora a Oliveirense (3-1), este domingo, naquele que foi o último jogo da ronda 14 da segunda divisão portuguesa.

Lucas Gabriel, do Mafra, foi protagonista ao bisar na primeira parte num espaço de dez minutos (12 e 22). A equipa da Oliveirense ainda reduziu aos 69 minutos, por Carter, mas o coletivo de Silas selou o resultado aos 90+1, com golo do angolano Mário Balbúrdia.

A estreia de Ricardo Chéu no banco da Oliveirense foi, portanto, amarga.

O Mafra sobe agora ao quinto lugar da tabela classificativa, com 21 pontos, e a Oliveirense, com três derrotas consecutivas e sem qualquer vitória nos últimos cinco jogos, fica na 12.ª posição, com 16.

No final do encontro, Lucas Gabriel foi eleito Homem do Jogo.