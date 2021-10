A Académica está afundada no último lugar da II Liga ainda sem uma única vitória ao fim de oito jornadas, com apenas dois empates e seis derrotas. O descontentamento dos adeptos já era evidente, mas tornou-se mais visível na última madrugada, com a colocação de várias tarjas de contestação, com o símbolo da claque Mancha Negra, junto à Academia Briosa XXI.

«Chega de viver na escuridão, queremos esclarecimentos da direção», lê-se numa das tarjas. «Sem garra e determinação, descemos de divisão», lê-se noutra.

Além de somar apenas dois pontos, os «estudantes» já consentiram 17 golos e marcaram apenas 7.